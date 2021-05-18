Разработаны новые аккумуляторы, которые заряжаются в 60 раз быстрее

У литий-ионных технологий появился по-настоящему достойный конкурент. Австралийские ученые сообщают, что им удалось создать принципиально новый графеновый алюминиево-ионный аккумулятор, который при аналогичных габаритах хранит втрое больше энергии.

Дополнительным преимуществом новой батареи является очень быстрая зарядка. На нее пользователи смогут тратить в 60 раз (!) меньше времени.

Кроме того, аккумулятор оказался довольно-таки безопасным, так как он не перегревается от избытка зарядного напряжения и не взрывается. На рынок такие батареи могут попасть уже в начале 2024 года, обещают разработчики. Это будет настоящая революция в области электроники и автомобилестроения.