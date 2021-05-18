На новой российской орбитальной станции оборудуют «радиационное убежище»

Проблема радиационного излучения в космосе, возникающего, в частности, после сильных вспышек на Солнце, все больше беспокоит специалистов. Поэтому на новой орбитальной станции, которая, спустя некоторое время, придет на смену МКС, предусмотрят специально оборудованное помещение.

В нем астронавты смогут переждать периоды сильного радиационного излучения, поясняют эксперты. Это поможет сохранить здоровье людей, летающих в космос, и не только.

До сих пор именно отсутствие такого защищенного отсека было причиной, по которой космические станции находились исключительно на низкой орбите Земли. Теперь из можно будет поднять гораздо выше, где магнитное поле нашей планеты сильно ослабевает.