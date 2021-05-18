 

Европейская межпланетная станция JUICE отправится к Юпитеру

18.05.2021, 1:32, Новости дня
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Как сообщили в европейском космическом агентстве, межпланетная станция JUICE вскоре пройдет последние испытания. А далее останется лишь отправить аппарат к планете Юпитер.

Полет до газового гиганта займет целых семь лет, говорят специалисты. Разумеется, никакой посадки на сам Юпитер быть не может, поскольку там нет твердой поверхности. Однако в задачи станции входит изучить его спутники.

В частности, станция проверит предположение ученых о том, что на одном из спутников есть жидкий океан. Кстати, полеты к Юпитеру сейчас планируют не только европейцы. «Роскосмос» и NASA также готовят свои миссии. Однако проект ESA движется быстрее, потому привлекает основное внимание специалистов.  



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