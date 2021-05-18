Артрит и ревматизм: в чем разница?



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Чем человек болеет, когда его «мучит ревматизм»?

«Замучил ревматизм». Такую жалобу мы можем слышать от людей и встречать в книгах. Не исключено, что некоторые наши читатели и сами говорят так при утомительной боли в суставах. В то же время, не только врачи могут знать старый медицинский афоризм «ревматизм лижет суставы и кусает сердце». Он недвусмысленно указывает, что исключительно суставной патологией это заболевание не является. То есть, понятие «ревматизм» не тождественно «артриту» и «артрозу». В чем же разница?

Вокруг термина «ревматизм» существует путаница. Дело в том, что еще совсем недавно согласно российской классификации так называли острую ревматическую лихорадку. До сих пор на русскоязычной странице Википедии про «ревматизм» то можно прочитать именно об этой болезни. В то же время, международное медицинское сообщество (включая уже и российских врачей) использует слово «ревматизм» как собирательный термин для ряда болезней, среди которых есть и нарушения со стороны суставов.

«Старый ревматизм» или острая ревматическая лихорадка

Острая ревматическая лихорадка – воспалительное заболевание, поражающее разные системы органов, которое развивается вследствие стрептококковой инфекции. Обычно его симптомы возникают на фоне невылеченных ангины или скарлатины, примерно через две недели после начала инфекции. При заболевании организм вырабатывает антитела к собственным тканям.

К симптомам острой ревматической лихорадки относят повышение температуры, боль в суставах (обычно в крупных), кольцевидное покраснение на коже (эритема), слабость, подергивание мышц, боль в грудной клетки, безболезненные узелки под кожей. При выслушивании врачи часто слышат шум в сердце.

Самые тяжелые осложнения заболевания касаются именно сердца. У перенесшего такую лихорадку может развиться порок сердца. В этом случае какой-либо из клапанов (обычно двухстворчатый, который соединяет левые предсердие и желудочек) не полностью закрывается или, наоборот, хуже пропускает кровь. В отдаленной перспективе это может стать причиной сердечной недостаточности. Старый афоризм о ревматизме, сердце и сосудах, справедлив – суставы страдают гораздо меньше.

Ревматические болезни и артрит

Ревматическими болезнями (ревматизмом) называют большую группу воспалительных патологий суставов, мышц и мягких тканей. Многие из них имеют аутоиммунную природу, то есть, при них иммунная система вырабатывает антитела к тканям собственного организма.

ВОЗ указывает, что существует не менее 150 ревматических болезней. К ним относятся ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, системная красная волчанка, склеродермия, фибромиалгия и многие другие.

Ревматические болезни часто проявляются воспалением суставов. Боль в суставах, их отечность и скованность – их частые симптомы. Однако «ревматизм» и «ревматические болезни» – не синоним слову «артрит». Проявления ревматических болезней могут быть гораздо шире, многие из этих патологий не касаются суставов.

Об артрите говорят, когда воспаляется один или несколько суставов. У артритов могут быть разные причины и течение. Например, при подагре артрит возникает, когда на суставных поверхностях откладываются кристаллы мочевой кислоты, а ревматоидный артрит развивается, когда их атакуют антитела. Соответственно, лечение для них тоже требуется разное.

Ревматоидный артрит – причины возникновения и лечение

Ревматоидный артрит – системное заболевание суставов, чаще всего парных и множественных (кистей, запястья, стоп, реже крупных суставов). В отсутствии лечения заболевание может привести к инвалидности.

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Таким образом, с одной стороны, при боли в суставах с медицинской точки зрения некорректно говорить «замучил ревматизм». У боли в суставах может быть много причин, требующих разных подходов в лечении. С другой – причины болей в суставах обычно относятся к ревматическим болезням, которыми занимается врач ревматолог. Однако лечить артриты могут также и врачи других специальностей, включая врачей общей практики, ортопедов, специалистов по реабилитации.