План реагирования ВОЗ на пандемию COVID-19 недофинансирован – гендиректор организации

Об этом сообщает сайт ВОЗ.

“В 2020 году доноры внесли очень щедрый вклад в стратегический план готовности и реагирования. Однако в 2021 году текущий план реагирования недофинансирован, и подавляющее большинство средств доноры выделяют для конкретных стран или направлений. Это ограничивает возможности ВОЗ по обеспечению гибких и поддающихся масштабированию ответных мер в возникающих горячих точках”, – сказал Гебрейесус.

Получение необходимого финансирования позволит ВОЗ увеличить поддержку стран и инициативу по ускорению доступа к мерам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, пояснил он.

“ВОЗ реагирует на всплеск заболеваемости в Индии и других горячих точках. Однако в настоящее время спрос настолько высок, что ВОЗ нуждается в немедленном финансировании”, – подчеркнул глава организации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мае 2021 года в ВОЗ заявили, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на “неприемлемо высокое” плато.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 163,2 млн случаев коронавируса, умерло 3,38 млн человек, а также сделано 1,478 млрд прививок от COVID-19.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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