“Евровидение 2021”. На генеральной репетиции перед первым полуфиналом у Украины возникли технические проблемы

Проблемы возникли с наушниками и не только у Украины, но также у Мальты и Румынии, всем трем странам разрешили выступить перед жюри во второй раз, сообщил сайт песенного конкурса.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/1952726871569853

Информационный партнер конкурса – сайт escXtra, который ведет текстовую трансляцию из Роттердама, отметил, что во время первого выступления у солистки Go-A Екатерины Павленко “произошел небольшой казус – она отстала от трека на несколько секунд”, при этом завершающая нота даже с проблемами с наушником “была великолепной”, отмечает автор блога.

Во время повторного выступления проблем со звуком не было заметно, Павленко выступила “безупречно и вокально, и визуально”, пишет escXtra.

Портал отмечает, что жюри голосует по итогам этой репетиции, остальные 50% голосов в первом полуфинале 18 мая отдадут зрители.

Eurovision Discord пишет в Twitter, что второе выступление Украины было безупречным. Оно было “идеальным и завораживающим”, добавляет escYOUnited.

* Ukraine: a very energetic performance for Go_A. Kateryna did not always seem as solid and also was off-beat for one line. The crowd is cheering LOUD.

— Eurovision (un)Official Discord (@ESCdiscord) May 17, 2021

* Ukraine’s second performance

Honestly, a perfect, mesmerizing performance. No words are needed. #eurovision #esc2021 #eurovision2021 #openup

— escYOUnited (@ESCunited) May 17, 2021

Также пользователи соцсетей показали, какой была атмосфера в грин-рум, когда украинская группа была на сцене.

EVERYONE IN THE GREENROOM IS BOUNCING TO UKRAINE #Eurovision pic.twitter.com/h46OryJxds

— _______ (@ESCViking) May 17, 2021

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. Накануне первого полуфинала украинская группа занимает восьмое место в рейтинге претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

