Украинский политолог Погребинский об аресте Медведчука: Зеленский пересек “красную линию” Путина

На прошлой неделе Печерский суд Киева отправил Виктора Медведчука под домашний арест. Оппозиционного политика подозревают в государственной измене. Его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Михаил Погребинский не сомневается: домашний арест Медведчука – это политическая репрессия. Эксперт считает, что никаких весомых аргументов у представителей власти нет. Мол, они несут бред. Политологу очевидно, что властям просто необходимо бесконечно держать оппозиционного политика, например, в КПЗ.

Погребинский предположил, что после произошедшего США попытаются воспользоваться “послушным президентом” Зеленским. Якобы американцы боятся, что лидер Украины пойдет на уступки по минскому процессу, а также встретится с Путиным.

“Поэтому они (власти США – Прим. ред.) толкают президента на то, чтобы он арестовал Медведчука, а это является просто “красной линией” для Путина”, – объяснил политолог.

Напомним, несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может предложить Москве обменять Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. “Если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем”, – сказал тогда он.