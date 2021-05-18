 

Аналитик Класковский о новой встрече президентов России и Белоруссии: Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко

18.05.2021, 1:02, Разное
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На прошлой неделе “Коммерсанту” стало известно о третьей в этом году встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Точная дата и место проведения новых переговоров пока неизвестны. Издание лишь знает, что президенты России и Белоруссии встретятся до конца мая.

Александр Класковский считает, что на встрече Путина и Лукашенко продолжится торг. Мол, Минск хочет как можно быстрее получить дешевые энергоресурсы, а Москва ждет углубления интеграции. По словам эксперта, российская сторона знает, как президент Лукашенко “соскакивает с обещаний”, поэтому ставит ему условия.

Аналитик также заметил, что участники переговоров отказались от терминов “углубление интеграции” и “дорожные карты”. Сейчас это называют союзными программами, однако суть не изменилась, считает эксперт.

По мнению Класковского, Москва держит Минск на “полуголодном пайке”, ведь российская сторона пока так и не перечислила 500 миллионов из кредита, который обещал Владимир Владимирович в сентябре 2020-го. Сокращение поставок нефти на “Нафтан” – еще один элемент давления на Лукашенко, предположил аналитик.

“Путин просто попал в ловушку поддержки. Теперь слишком уж откровенно давить на Минск на фоне того, что Кремль осуждает за это Запад, было бы, мягко говоря, нелогично”, – считает Класковский.

Эксперт также допустил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают не только союзные программы. Якобы президент России каждый раз настойчиво напоминает белорусскому лидеру про внесение поправок в Конституцию и транзит власти.



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