Власти Москвы не согласовали выставку

…к 100-летию академика Сахарова на Чистых прудах.

Правительство Москвы не согласовало выставку «Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда» на Чистопрудном бульваре, посвященную 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Об этом «Новой газете» сообщили организаторы мероприятия.

«Для нас это странно, поскольку еще за год до этого мы получили официальное письмо, в котором за нами были закреплены даты экспонирования этой выставки», — заявили организаторы.

По их словам, в городском Департаменте культуры 30 апреля заявили, что «контент не согласован»: «Когда потом мы попытались уточнить, какие претензии возникли к содержанию, нам сказали, что якобы эти «фотоконструктивы» (уличные стенды на Чистопрудном бульваре — ред.) срочно потребовались для выставки, посвященной военной тематике — то ли Дню Победы, который уже прошел, то ли битве под Москвой», — рассказали организаторы.

«Любая организация может подать заявку и, если контент будет согласован, разместить там выставку. Сначала нам не объяснили, какие претензии к контенту, а потом вообще сказали, что у нас просто взяли и забронированные за нами даты забрали», — подытожили организаторы.

Фотографии с изображением Сахарова и его цитатами, которые должны были быть на Чистых прудах, будут размещены в интернете. Сахаровский центр направил в Департамент культуры Москвы письмо с просьбой официально объяснить причины отказа. «Мы хотели, благодаря этой уличной выставке, создать атмосферу живого диалога между москвичами и Сахаровым, но, к сожалению, это не получится», — заявили организаторы.

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Российская академия наук объявила о переносе на 2022 год своей юбилейной конференции к 100-летию академика Сахарова в связи с пандемией COVID-19. Однако, несмотря на это, в течение всего года в Сахаровском центре будут проходить лекции, дискуссии и другие публичные мероприятия в онлайн и в оффлайн-режиме, посвященные как судьбе самого Сахарова, так и его интеллектуальному наследию. Все новости и анонсы юбилейной программы Сахаровского центра будут доступны в специальной юбилейной рассылке.

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