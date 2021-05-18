Китайский марсоход начнет путешествие по равнине Утопия

После высадки на поверхности Марса китайского космического аппарата «Тяньвэнь-1» остается только попутешествовать по поверхности Красной планеты. Как сообщают компетентные источники, марсоход из Поднебесной начнет свой путь по равнине Утопия 22 мая.

В целом, китайская марсианская миссия оказалась одной из самых успешных. Сейчас там же работают американские аппараты. Но китайский «Тяньвэнь-1» за короткое время совершил сразу несколько важных действий.

Аппарат полетал на орбите Марса, безопасно опустился на поверхность и запускает теперь марсоход. Между окончанием первого и началом третьего события всего одна неделя. События разворачиваются настолько быстро, что представители науки ожидают целого ряда крупных открытий в самое ближайшее время.