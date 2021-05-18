Сверхурочная работа убивает сотни тысяч человек ежегодно — исследование ВОЗ



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Эксперты ВОЗ впервые провели глобальный анализ потерь жизни и здоровью, связанный со сверхурочной работой. Для этого были сделаны два систематических обзора, в которые включены 37 исследований ишемической болезни сердца с участием 768 тысяч участников, и 22 исследования с данными более 339 тысяч человек. Также в анализ включены данные свыше 2300 опросов, проведенных в 154 странах.

Оказалось, что только в 2016 году 398 тысяч человек умерли от инсульта и 347 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний, и эти состояния были вызваны работой продолжительностью не менее 55 часов в неделю. В период с 2000 по 2016 год количество смертей от сердечных заболеваний в результате продолжительной работы увеличилось на 42%, от инсульта — на 19%.

Ученые отметили, что это в первую очередь касается мужчин: 72% смертей из-за продолжительной работой приходятся на пациентов мужского пола. В «группе риска» также оказались жители регионов западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии и работники среднего и пожилого возраста. Большинство зарегистрированных смертей приходится на людей 60-79 лет, которые работали 55 часов или более в неделю в возрасте от 45 до 74 лет.

Авторы исследования пришли к выводу, что работа на протяжение 55 часов в неделю и больше связана с повышенным риском инсульта на 35% и на 17% — вероятностью смерти от ишемической болезни сердца по сравнению с работой 35-40 часов. Кроме того, число людей, которые соглашаются на сверхурочную работу, увеличивается и в настоящий момент составляет 9% от общей численности населения во всем мире. По мнению ученых, пандемия COVID-19 могла увеличить эти показатели из-за того, что многие люди перешли на удаленную работу, которая нередко стирает границы между домом и рабочими обязанностями.

«Пришло время всем нам, правительствам, работодателям и сотрудникам осознать тот факт, что продолжительный рабочий день может привести к преждевременной смерти — заявила директор департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ Мария Нейра (Maria Neira).