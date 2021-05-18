Барна и Соломчук написали друг на друга заявления в полицию из-за драки в эфире ток-шоу

“Насколько помню, заявления подали оба участника”, – сказала она.

По ее словам, на место события выезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полиция взяла у участников объяснения, но производство не открывала. Информация об инциденте полиция передала в ГБР.

“Страна” со ссылкой на собственные источники писала, что полиция зарегистрировала два уголовных производства с предварительной квалификацией по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (причинение легких телесных повреждений).

Барна и Соломчук подрались 13 мая в прямом эфире во время ток-шоу. Барна также обозвал Соломчука “быдлом зеленым”. Разнимали их гости студии и один из ведущих.

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