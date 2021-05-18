 

Барна и Соломчук написали друг на друга заявления в полицию из-за драки в эфире ток-шоу

18.05.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Насколько помню, заявления подали оба участника”, – сказала она.

По ее словам, на место события выезжала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полиция взяла у участников объяснения, но производство не открывала. Информация об инциденте полиция передала в ГБР.

“Страна” со ссылкой на собственные источники писала, что полиция зарегистрировала два уголовных производства с предварительной квалификацией по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (причинение легких телесных повреждений).

Барна и Соломчук подрались 13 мая в прямом эфире во время ток-шоу. Барна также обозвал Соломчука “быдлом зеленым”. Разнимали их гости студии и один из ведущих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Ростехнадзор назвал «тревожными» показатели аварийности на объектах «Норникеля»

07.12 / “Если опаздываешь на прямой эфир, теряешь половину гонорара за весь сезон”. Судья “Танцев со звездами” раскрыл подробности контракта

04.02 / Заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» подали около 30 тыс. человек

03.05 / Блинкен заявил о незаинтересованности США в военном конфликте с Китаем

28.08 / НАБУ обжалует закрытие производства по “Роттердам плюс”

28.07 / Японцев впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

13.04 / Новый кроссовер Toyota Crown показали на первых фото

11.01 / Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу «батька»

09.04 / В МИД заявили о желании сотрудничать с партнерами по космосу

23.09 / Инициативы Путина на Генассамблее ООН: есть ли у них перспективы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика