“По просьбе Путина и Порошенко”. Bihus.info опубликовал новые записи разговоров Медведчука

Журналисты отмечают, что получили доступ к десяткам часов разговора Медведчука, но не указывают своих источников. Журналист Денис Бигус обратил внимание, что СБУ слышала эти разговоры еще в 2014 году, но о подозрении политику сообщили только в 2021-м.

Как выяснили расследователи Bihus.info, уже в июне 2014 года Медведчук регулярно посещал Администрацию Президента Украины, а также общался с боевиками. При этом переговорщиком он стал не после решения Киева, а после визита в Сочи к российскому президенту Владимиру Путину, отмечает Бигус.

В одном из обнародованных разговоров с одним из главарей “ЛНР” Алексеем Карякиным, который состоялся 24 июня 2014 года, Медведчук говорит: “Ты должен знать и, возможно, знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и к этим официальным действиям я никакого отношения не имею”.

В этом же разговоре Карякин потребовал у Медведчука вернуть колонну бронетехники на Донбассе к месту дислокации, иначе она будет уничтожена. Вскоре политик сообщил ему, что Порошенко перезвонил и “сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино”.

Среди записей есть также разговоры украинского политика с главой “Газпрома” Алексеем Миллером и министром энергетики России Александром Новаком. В них он тоже утверждает, что обсуждал якобы с Порошенко определенные вопросы.

При этом, отмечают журналисты, у Медведчука не было прямой связи с Путиным – он вел переговоры через таких людей, как его помощник или заместитель премьера. О встрече с главой Кремля его кум договаривался неделями через протокольную службу.

Журналисты Bihus.info также опубликовали разговор Медведчука со своим помощником по Донецку и Луганску Дмитрием Дорошенко в июне 2014 года, в котором они обсудили требования террористов для организации переговоров. Через неделю озвученные тезисы появились в мирном плане Порошенко. При этом народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко, которая в то время была уполномоченной по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, заявляла, что никаких переговоров с “ЛДНР” нет.

Также журналисты опубликовали фрагмент переговоров Медведчука с одним из главарей “ДНР” Александром Бородаем 14 июля 2014 года – после того, как боевики сбили два украинских самолета и атаковали истребитель. Но вместо разговора об этих атаках Медведчук просил помочь своему “хорошему знакомому и другу” Ринату Ахметову, чей дом в это время атаковала группа из 50 человек.

Кроме того, по данным расследователей, законопроекты политсиле Медведчука писали в Москве. Так, в ноябре 2014 года политик обсуждал с тогдашним советником Путина Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны на Донбассе и соответствующий законопроект. Через месяц Порошенко заявил, что Украина готова к созданию СЭЗ, но законопроект тогда остался в Раде без движения.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

Контекст:

С начала года СМИ обнародовали несколько записей разговоров Медведчука, в частности с экс-советником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

13 мая СМИ опубликовали запись разговора, который якобы состоялся в 2015 году между Медведчуком и заместителем главы администрации президента РФ Владимиром Островенко. На записи обсуждали санкции и обмен удерживаемыми лицами.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

—