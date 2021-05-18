 

Следователь СБУ присвоил арестованные драгоценности на 8,6 млн грн – ГБР

18.05.2021, 0:26, Новости дня
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“Следователи теруправления ГБР во Львове завершили досудебное расследование по факту присвоения арестованных ювелирных изделий из золота и серебра”, – написали в ГБР.

Сообщается, что в ноябре 2018 года в Международном аэропорту Львов сотрудники СБУ изъяли ювелирные изделия из золота и серебра весом более 24 кг и общей стоимостью 8 650 715 грн. По данным СБУ, их перевозили незаконно. По факту возможных противоправных действий таможенников, которые, вероятно, содействовали гражданину в незаконной перевозке, было открыто уголовное производство.

В конце того же года суд наложил на драгоценности арест. А в январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ювелирным изделиям для проведения судебных экспертиз.

“Однако 14 января 2021 года правоохранитель противоправно вернул арестованные ювелирные изделия “владельцу”, – говорится в сообщении.

Инфографика: dbr.gov.ua

Теперь следователь обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвинительный акт в отношении гражданина, у которого изъяли драгоценности, был направлен в суд ранее по ст. 388 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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