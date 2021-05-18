 

Украина поднялась на две позиции, Франция утратила лидерство – прогноз букмекеров на “Евровидение 2021”

18.05.2021, 0:26, Новости дня
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Наиболее вероятна, по прогнозу букмекеров, победа представителей Италии – группы Måneskin (песня Zitti E Buoni). В первую десятку вошли также:

Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà),
Мальта (певица Дестини Чукуньере – песня Je Me Casse),
Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo),
Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years),
Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old),
Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers),
Литва (группа The Roop – песня Discoteque).
Замыкает десятку Греция (Stefania с песней Last Dance). 

Скриншот: sports.williamhill.com

Украина свои позиции улучшила – после первых репетиций Go-A занимала 10-е место (лидировала тогда Франция, Италия была на четвертом месте. 

ВИДЕО Все 39 песен-участниц “Евровидения 2021”. Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером. 

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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