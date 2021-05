Украина поднялась на две позиции, Франция утратила лидерство – прогноз букмекеров на “Евровидение 2021”

Наиболее вероятна, по прогнозу букмекеров, победа представителей Италии – группы Måneskin (песня Zitti E Buoni). В первую десятку вошли также:

Франция (певица Барбара Прави с песней Voilà),

Мальта (певица Дестини Чукуньере – песня Je Me Casse),

Кипр (певица Элена Цагрину – песня El Diablo),

Исландия (певец Дади Фрейр и группа Gagnamagnið – песня 10 Years),

Болгария (певица Victoria – песня Growing Up Is Getting Old),

Швейцария (исполнитель Gjon’s Tears – песня Tout l’univers),

Литва (группа The Roop – песня Discoteque).

Замыкает десятку Греция (Stefania с песней Last Dance).

Украина свои позиции улучшила – после первых репетиций Go-A занимала 10-е место (лидировала тогда Франция, Италия была на четвертом месте.

ВИДЕО Все 39 песен-участниц “Евровидения 2021”. Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс будет проходить на арене Ahoy 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

Мероприятие пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

