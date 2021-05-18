Верховный Суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу

Ходатайство было обосновано тем, что в связи с временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию РФ адвокат осужденного не имел возможности обеспечить участие Януковича в судебном заседании с использованием собственных технических средств и программного обеспечения TrueConf.

Суд отметил, что решение принято в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины и с учетом практики ЕСПЧ для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи.

Следующее судебное заседание назначено на 12.00 16 августа.

12 апреля Верховный Суд отказался признать обязательным присутствие Януковича на рассмотрении кассационной жалобы по этому делу, отметив, что суд не может обеспечить его явку, поскольку экс-президент находится за пределами Украины.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

Кроме того, Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 19 марта принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе Януковича и ряда чиновников его режима.

—