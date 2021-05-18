Bloomberg – ВОЗ и США признали, что коронавирус передаётся воздушно-аэрозольным путём

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) признали, что коронавирус способен передаваться воздушно-аэрозольным путём — то есть через мельчайшие частицы жидкости, которые выдыхает человек, пишет Bloomberg. Как подчёркивает журналист агентства, такое несколько запоздалое признание обернётся расходами, поскольку защитные меры придётся соответствующим образом корректировать.

Какие свежие данные у вас есть по этой теме?

ДЖЕЙСОН ГЕЙЛ, старший редактор Bloomberg News: Суть в том, что упомянутые ведомства — то есть Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — признали, что вирус SARS-CoV-2 способен распространяться по воздуху через так называемые аэрозоли.

Выдыхаемый нами воздух содержит частицы. Самые крупные из них, видимые нам капли слюны, падают на землю довольно быстро — а вот аэрозольные частицы, которые увидеть невооружённым уже нельзя, могут переноситься дальше и оставаться в воздухе дольше, в зависимости от таких условий, как влажность воздуха, температура и характеристики вентиляции. Так вот именно эти частицы, как теперь признают органы здравоохранения, и вызывают беспокойство, поскольку в них патоген может находиться в воздухе.

Джейсон, когда я слышу этот заголовок, я как-то спрашиваю себя: а это что, новость? Ведь уже год прошёл, да и даже если из здравого смысла исходить, то можно было заметить, что в Азии, где люди носят маски, случаев заражения было меньше. Так почему властям понадобилось так много времени, чтобы это признать?

ДЖЕЙСОН ГЕЙЛ: В течение минувшего года свидетельств, подтверждающих передачу вируса воздушно-аэрозольным путём, собиралось всё больше: мы видели, что люди заражались, находясь на карантине в гостиницах, в ресторанах, на репетициях хоров, в автобусах и так далее. И, как мне кажется, скопившаяся теперь совокупность этих свидетельств как раз и вынудила ведомства признать, что вирус всё-таки передаётся воздушно-аэрозольным путём.

Меры по нейтрализации такой угрозы будут более дорогостоящими — потребуются другие процедуры, другие средства контроля над распространением инфекции. Так что такое признание выльется в определённые убытки.

А как людям теперь — с учётом рисков, связанных с воздушно-аэрозольным путём передачи вируса, — правильно оценивать ситуацию и корректировать поведение?

ДЖЕЙСОН ГЕЙЛ: Вероятность передачи вируса воздушно-аэрозольным путём возрастает в определённых местах, а именно — в тесных, плохо вентилируемых помещениях. Поэтому серьёзно сократить такой риск можно будет, находясь на открытом воздухе или там, где есть свежий воздух.

Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.