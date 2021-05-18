В Кремле заявили о влиянии “твердой руки” на действия Украины в отношении России

В минувшую пятницу, 14 мая, глава государства заявил, что Украину пытаются превратить в “антипод” России. На совещании Владимир Путин отметил, что в соседней стране идет активная зачистка политического поля, на что закрывают глаза западные партнеры.

Слова президента объяснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что на Украине наблюдается “дефицит суверенитета”. Представитель Кремля рассказал, что власти Незалежной принимают антироссийские решения под влиянием “твердой руки”.

Песков добавил, что Москва всегда открыта к мирному диалогу и заинтересована в нормализации отношений с Киевом. Однако пока, подчеркнул он, украинские власти не спешат садиться за стол переговоров и продолжают совершать “враждебные и непредсказуемые” поступки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о своем намерении встретиться с главой России. Бывший шоумен записал видеообращение, где призвал Путина увидеться “в любой точке Донбасса”, чтобы получить полное представление о ситуации в регионе.

Спикер Кремля отверг возможность обсуждения темы Донбасса. Дмитрий Песков пояснил, что конфликт является внутриукраинским. Он призвал Киев начать выполнять соглашения, принятые до этого в Минске и Париже.