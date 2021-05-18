Победителей праймериз «Единой России» с «избыточным» IQ отстранят от выборов

За пять дней до начала Предварительного голосования по выдвижению кандидатов от «Единой России» партия выдвинула новое условие, которому должны соответствовать победители.

Их коэффициент интеллекта не должен превышать 78 пунктов.

Коэффициент интеллекта (IQ) – это оценка умственного развития человека относительно среднего уровня для его возраста. За средний уровень принята цифра в 100 пунктов. Большинство людей имеют отклонения от этого уровня в 13 процентов в ту или иную сторону. IQ выше 140 считают признаком гениальности.

Обосновывая необходимость IQ-тестов для кандидатов, глава Попечительского совета Экспертного института социальных исследований Борис Грызлов сказал:

«За годы наблюдений за депутатами разных уровней учёные пришли к выводу, что более всего склонны к бессмысленным дискуссиям в парламентах лица с IQ, превышающим 78 пунктов. Такие люди создают ненужный ажиотаж и могут способствовать принятию решений, дискредитирующих партию перед президентом. Поэтому мы решили отсеивать их с помощью научно обоснованных тестовых методик».

Определять IQ кандидатов будут с помощью теста Айзенка.

Поскольку провести тестирование до праймериз уже не успевают, исследованию подвергнутся победители предварительного голосования. Если победитель наберёт больше, чем 78 пунктов, «Единая Россия» откажется выдвигать его на выборы. Место в предвыборном списке или выдвижение по одномандатному округу получит его ближайший конкурент, в случае, если его IQ соответствует партийным требованиям.

Руководство партии строго предупредило кандидатов, чтобы они не «придуривались» во время тестирования, пытаясь обмануть систему тестирования.

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