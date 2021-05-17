Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев

Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по Газе, достигло 212, среди жертв 61 ребенок, информирует министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 212, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. Еще 1 400 человек получили ранения, в том числе 400 детей и 270 женщин», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 212, среди жертв 61 ребенок.