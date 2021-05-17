 

Сектор Газа возобновил ракетный обстрел Израиля

17.05.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Сдерот, сообщила израильская армия.

Военные сообщили, что «сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа». Радио «Кан» сообщает, что ракеты попали в детский сад и здание завода. В понедельник вечером сирены ПВО несколько раз звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны. Были выпущены десятки ракет, передает ТАСС.

Сирены также прозвучали в киббуце Мисгав Ам, передает РИА «Новости».

Красный Полумесяц Катара сообщает, что в результате израильского удара по зданию организации в секторе Газа «погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения». Красный Полумесяц назвал атаку на их офис «откровенным нарушением международного права».

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжат атаковать объекты «террористов» в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Нетаньяху также заявил, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания. 

Палестинское агентство ВАФА сообщает, что один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Погибший получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции.

В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Учения более 1,5 тыс. танкистов стартовали на Урале

23.09 / Трамп обвинил Байдена в намерении разрушить США

11.03 / Жена Эрнста заявила, что не обязана мужу своей успешной карьерой

26.06 / В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

19.10 / Мишустин: Российская экономика прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

29.03 / “Будет только началом”. Арестович объяснил, что произойдет, если Украина пойдет на уступки России по Донбассу

20.11 / В РФ продают лифтбек Peugeot 508 второго поколения

04.11 / В Италии оправдали украинца Маркива, анонимные Telegram-каналы сообщили о смерти Кернеса. Главное за день

06.08 / Несанкционированное шествие оппозиции состоялось в центре Минска

23.01 / В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика