Сектор Газа возобновил ракетный обстрел Израиля

С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Сдерот, сообщила израильская армия.

Военные сообщили, что «сирены воздушной тревоги звучат в городе Сдерот и районах, прилегающих к сектору Газа». Радио «Кан» сообщает, что ракеты попали в детский сад и здание завода. В понедельник вечером сирены ПВО несколько раз звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны. Были выпущены десятки ракет, передает ТАСС.

Сирены также прозвучали в киббуце Мисгав Ам, передает РИА «Новости».

Красный Полумесяц Катара сообщает, что в результате израильского удара по зданию организации в секторе Газа «погибли два палестинца, еще 10 человек получили ранения». Красный Полумесяц назвал атаку на их офис «откровенным нарушением международного права».

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные продолжат атаковать объекты «террористов» в секторе Газа и сделают все необходимое для восстановления спокойствия. Нетаньяху также заявил, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания.

Палестинское агентство ВАФА сообщает, что один палестинец погиб, десятки получили ранения в возобновившихся в понедельник столкновениях с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу Иордан. Погибший получил смертельное ранение в результате выстрела сотрудников израильской пограничной полиции.

В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами.