Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта

После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ.

Как отметила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты».

«Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua.