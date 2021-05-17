 

Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта

17.05.2021, 23:50, Новости дня
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После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ.

Как отметила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты». 

«Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua.



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