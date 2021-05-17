В Ярославле задержали 10 сотрудников ФСИН

…по новому делу о пытках в ИК-1.

В Ярославле 10 сотрудников исправительной колонии №1 стали подозреваемыми по новому делу о пытках заключенного Абубакара Цагалаева. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»*.

Среди них несколько фигурантов основного эпизода «ярославского дела», которых в ноябре 2020 года признали виновными в пытках заключенного ИК-1 Евгения Макарова, — Максим Яблоков, Алексей Бровкин, Алексей Андреев, Игорь Богданов и Руслан Цветков.

Сотрудники УФСБ несколько месяцев не могли определить местонахождение Цветкова, так как он не являлся на допросы, несмотря на то, что его официально уведомляли о них, сообщает фонд. На прошлой неделе Заволжский районный суд Ярославля отправил Цветкова под домашний арест до 13 июля. Экс-сотрудник колонии уверил, что о возбуждении нового уголовного дела и о статусе подозреваемого не знал, и скрываться не собирался.

Сейчас четверо подозреваемых — Александр Семенов, Иван Коковин, Игорь Камиронов и Руслан Цветков — находятся под домашним арестом. Игорь Богданов, Алексей Андреев и Алексей Бровкин находятся под подпиской о невыезде. Другой фигурант дела Максим Яблоков отбывает наказание за избиение заключенного Макарова.

В начале марта суд в Ярославле отправил Камиронова под домашний арест до 23 апреля, он подозревается в избиении дубинкой заключенного Абубакара Цагалаева в классе воспитательной работы ИК-1. По версии следствия, другие фигуранты дела — Семенов и Коковин — удерживали Цагалаева на столе, пока другие тюремщики избивали его дубинками.

В ферале «Новая газета» и фонд «Общественный вердикт» опубликовали видеозаписи, сделанные в 2016 и 2017 годах на регистратор сотрудников ФСИН. На видео зафиксированы два эпизода издевательств и пыток над заключенными. После избиения одного из них — гражданина Грузии Важи Бочоришвили — его отправили в ШИЗО, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили скончался в том же месяце в больнице Рыбинска, до освобождения ему оставалось полтора года.

*внесен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

—