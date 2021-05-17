Благодаря финансированию в размере 21 миллиона долларов, Code Ocean стремится помочь исследователям воспроизвести науку с большим объемом данных.

Каждая отрасль науки все больше полагается на большие наборы данных и анализ, что означает растущую путаницу форматов и платформ — более чем неудобно, это может помешать процессу экспертной оценки и тиражирования исследований. Code Ocean надеется упростить сотрудничество ученых, создав гибкий, совместно используемый формат и платформу для любых наборов данных и методов, и на его создание было собрано в общей сложности 21 миллион долларов.

Наверняка есть что-то вроде «Слишком много вариантов? Попробуй это!» к этому (и вот необходимый соответствующий XKCD). Но Code Ocean не создает конкурента таким успешным инструментам, как Jupyter, Gitlab или Docker — это скорее небольшая контейнерная платформа, которая позволяет объединить все необходимые компоненты ваших данных и анализа в легко распространяемый формат, на какой бы платформе ни была. они живут изначально.

Проблема возникает, когда вам нужно поделиться тем, что вы делаете, с другим исследователем, будь то на скамейке рядом с вами или в университете по всей стране. Для целей репликации важно, чтобы анализ данных — как и любой другой научный метод — проводился точно так же. Но нет гарантии, что ваш коллега будет использовать те же структуры, форматы, обозначения, метки и так далее.

Это не значит, что это невозможно чтобы поделиться своей работой, но он добавляет много дополнительных шагов, поскольку потенциальные репликаторы или итераторы проверяют и дважды проверяют, что все методы одинаковы, что одни и те же версии одних и тех же инструментов используются в том же порядке, с те же настройки и тд. Небольшое несоответствие может иметь серьезные последствия в будущем.

Оказывается, эта проблема похожа на то, как много облачных сервисов создано. Развертывание программного обеспечения может быть таким же привередливым, как и научные эксперименты, и одно из решений этого — контейнеры, которые, как крошечные виртуальные машины, включают в себя все необходимое для выполнения вычислительной задачи в портативном формате, совместимом со многими различными установками. Идея естественна для передачи в мир исследований, где вы можете связать данные, используемое программное обеспечение, а также конкретные методы и процессы, используемые для достижения заданного результата, в одном удобном пакете. По крайней мере, это тот шаг, который Code Ocean предлагает для своей платформы и Compute Capsules.

Допустим, вы микробиолог, изучающий эффективность многообещающего соединения на определенные мышечные клетки. Вы работаете в R, пишете в RStudio на машине с Ubuntu, и ваши данные такие-то собираются во время наблюдения in vitro. Хотя вы, естественно, объявляете все это при публикации, нет никакой гарантии, что у кого-то есть ноутбук Ubuntu с работающей настройкой Rstudio, поэтому даже если вы предоставите весь код, это может быть зря.

Однако, если вы поместите его в Code Ocean, таким образом, он сделает весь соответствующий код доступным, и его можно будет проверить и запустить без изменений одним щелчком мыши или с ним возиться, если коллега интересуется определенной частью. Он работает через одну ссылку и веб-приложение, кросс-платформу и даже может быть встроен на веб-страницу, например, в документ или видео. (Я попытаюсь сделать это ниже, но наш бэкэнд немного привередлив. Сама капсула здесь.)

Более того, Compute Capsule может быть перепрофилирован другими пользователями с использованием новых данных и модификаций. Возможно, метод, который вы разместили в сети, представляет собой инструмент анализа последовательности РНК общего назначения, который работает до тех пор, пока вы вводите в него правильно отформатированные данные, и это то, что другим пришлось бы кодировать с нуля, чтобы воспользоваться преимуществами некоторых платформ.

Что ж, они могут просто клонировать вашу капсулу, запустить ее со своими данными и получить свои собственные результаты в дополнение к проверке ваших собственных. Это можно сделать через веб-сайт Code Ocean или просто загрузив zip-файл всего этого и запустив его на своем собственном компьютере, если у них есть совместимая установка. Еще несколько примеров капсул можно найти здесь.

Подобного рода перекрестное опыление методов исследования старо, как наука, но современные эксперименты с большими объемами данных часто оказываются разрозненными, поскольку их нелегко распространить и проверить, даже если код технически доступен. Это означает, что другие исследователи идут дальше, строят свои собственные вещи и еще больше укрепляют систему бункеров.

В настоящий момент на Code Ocean имеется около 2000 общедоступных вычислительных капсул, большинство из которых связано с опубликованной статьей. Большинство из них также использовалось другими, чтобы воспроизвести или попробовать что-то новое, а некоторые, например сверхспецифические библиотеки с открытым исходным кодом, использовались тысячами.

Естественно, при работе с закрытыми или конфиденциальными с медицинской точки зрения данными возникают проблемы с безопасностью, и корпоративный продукт позволяет всей системе работать на частной облачной платформе. Таким образом, это был бы скорее внутренний инструмент, и в крупных исследовательских учреждениях, который сам по себе мог бы быть весьма полезным.

Code Ocean надеется, что, будучи максимально инклюзивным с точки зрения кодовых баз, платформ, вычислительных сервисов и т. Д., Создаст более современную среду для совместной работы.

Очевидно, что эти амбиции разделяют и другие, поскольку компания на данный момент привлекла 21 миллион долларов, из которых 6 миллионов долларов были вложены в ранее нераскрытые инвестиции, а 15 миллионов долларов — в раунде A, объявленном сегодня. Раунд A возглавляли Battery Ventures с участием Digitalis Ventures, EBSCO и Vaal Partners, а также многих других.

Деньги позволят компании развивать, масштабировать и продвигать свою платформу. Если повезет, они скоро окажутся среди разреженного воздуха, которым часто дышит такая сообразительная SaaS — необходимая, глубоко интегрированная и прибыльная.