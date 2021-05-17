Аппаратный хакер привносит сетевой мультиплеер в оригинальный Game Boy

Подвинься, Xbox и PlayStation. В мире многопользовательских онлайн-игр появился новый враг! Это… эээ, Game Boy. Как в этом небьющемся сером баке с частотой 4,19 МГц 1989 года выпуска.

Хотя с самого начала у Game Boy было несколько локальных многопользовательских игр, его использование означало физическое подключение вашего Game Boy к другому Game Boy через аксессуар, называемый соединительным кабелем. Если бы вы хотели поиграть в Nintendo с кем-то, находящимся дальше, чем в нескольких футах от вас… ну, вам просто нужно подождать несколько десятилетий.

В невероятно впечатляющей демонстрации мастерства аппаратный хакерский стекинг сумел реконструировать протокол кабеля связи Game Boy и эффективно заставить его работать через Интернет. Game Boy подключается через соединительный кабель, подключенный к Raspberry Pi, к настраиваемому настольному клиенту, который, в свою очередь, пингует сервер онлайн-игры, который действует как мост между вами и вашим противником (-ами). Game Boy думает, что разговаривает с любым другим старым Game Boy, не подозревая о том, что на самом деле он общается с сервером, который может находиться на другом конце света.

Первая игра, которую они получили, работает? Тетрис!

Чтобы заставить любую игру работать (представьте, что обменять покемона, которого вы поймали в 1998 году, с кем-нибудь через Интернет!), Потребуется реверс-инжиниринг уникальных протоколов связи этой игры, так что пока это только тетрис. К счастью, stacksmashing открыл исходный код для всех компонентов, которые были созданы на данный момент, так что есть что-то вроде основы, на которой можно строить. И поскольку все это неинтересно без кого-либо, с кем можно поиграть, есть также канал Discord только для поиска тех, кто пошел в эту кроличью нору. В разработке есть даже специальная печатная плата (15 долларов, предварительные заказы должны быть отправлены к июню), которая будет обрабатывать соединение между соединительным кабелем и Raspberry Pi, избавляя вас от необходимости разрезать соединительный кабель, чтобы обнажить его провода. и заставить это работать.

Stacksmashing также недавно попал в заголовки новостей, взламывая и изменяя Apple’AirTags, а также превратили Game Boy в биткойн-майнер (до смешного малоэффективный).