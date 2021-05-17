 

Дмитрий Пучков объяснил важность фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

17.05.2021, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский фильм «Турист» станет отличной рекламой возможностей РФ в борьбе с терроризмом в Африке. Об этом пояснил в интервью публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков.
Новая кинолента в формате боевика рассказывает о событиях, которые происходит в декабре 2020 года в Центральноафриканской Республике. Тогда боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе попытались устроить государственный переворот. Однако правительственные силы смогли предотвратить этот сценарий, так как в свое время было хорошо обучены инструкторами из России.

Главным героем фильма стал бывший сотрудник полиции с позывным Турист, который прибыл в ЦАР для обучения правительственной армии страны в рамках соглашения между Банги и Москвой. Однако из-за череды ситуаций инструктор вынужден взять в руки оружие, чтобы спаси местных жителей от боевиков.

В основу сюжета «Туриста» легли реальные события. Сам фильм является совместным проектом РФ и ЦАР.

В настоящее время в Африке ведется борьба за влияние. Страны Запада спешат заключить госконтракты для реализации личных планов в регионе. На этом фоне особенно важно выглядит миссия по подготовке правительственной армии ЦАР со стороны российских инструкторов.
Как считает публицист Дмитрий Пучков, подобное разностороннее сотрудничество между Россией и Центральноафриканской Республикой имеет большое значение.

«В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой РФ по борьбе с терроризмом на Африканском континенте», — отмечает Пучков.
Мировая премьера киноленты уже прошла в столице ЦАР — Банги — 14 мая и вызвала небывалый интерес со стороны местных жителей. Показ картины в РФ ожидается в ближайшее время. Он пройдет 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40 по местному времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Мнение: Хабаровск – ты ….л!

27.10 / С отливом или без? – Личное мнение

28.12 / Стресс не увеличивает работоспособность

10.04 / Мнение: Череда случайных совпадений?

19.04 / От колец любви до белья из пластика: дайджест fashion-новостей недели

10.09 / Мнение: Подготовка к выборам идет успешно

17.01 / Мнение: Взлетная? Или посадочная?

01.04 / Учителя, попросившего о зарплате в соответствии с указами Путина, перевели на ставку сторожа

23.09 / Мнение: Уйдет ли Европа с исторической сцены?

24.11 / Чем питаться в случае апокалипсиса?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика