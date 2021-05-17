Дмитрий Пучков объяснил важность фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Российский фильм «Турист» станет отличной рекламой возможностей РФ в борьбе с терроризмом в Африке. Об этом пояснил в интервью публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков.

Новая кинолента в формате боевика рассказывает о событиях, которые происходит в декабре 2020 года в Центральноафриканской Республике. Тогда боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе попытались устроить государственный переворот. Однако правительственные силы смогли предотвратить этот сценарий, так как в свое время было хорошо обучены инструкторами из России.

Главным героем фильма стал бывший сотрудник полиции с позывным Турист, который прибыл в ЦАР для обучения правительственной армии страны в рамках соглашения между Банги и Москвой. Однако из-за череды ситуаций инструктор вынужден взять в руки оружие, чтобы спаси местных жителей от боевиков.

В основу сюжета «Туриста» легли реальные события. Сам фильм является совместным проектом РФ и ЦАР.

В настоящее время в Африке ведется борьба за влияние. Страны Запада спешат заключить госконтракты для реализации личных планов в регионе. На этом фоне особенно важно выглядит миссия по подготовке правительственной армии ЦАР со стороны российских инструкторов.

Как считает публицист Дмитрий Пучков, подобное разностороннее сотрудничество между Россией и Центральноафриканской Республикой имеет большое значение.

«В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой РФ по борьбе с терроризмом на Африканском континенте», — отмечает Пучков.

Мировая премьера киноленты уже прошла в столице ЦАР — Банги — 14 мая и вызвала небывалый интерес со стороны местных жителей. Показ картины в РФ ожидается в ближайшее время. Он пройдет 19 мая в эфире телеканала НТВ в 23:40 по местному времени.