Встреча Байдена и Путина может пройти в Швейцарии – СМИ

По данным издания в российских госструктурах, принятие решения о согласии на саммит “во многом будет зависеть” от планируемых 19–20 мая переговоров глав госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

“Коммерсантъ” пишет, что Байден предложил Путину встретиться 15–16 июня. Издание отмечает, что эти даты “удобны” американской стороне, так как 11–13 июня будет проходить саммит G7 в Великобритании, который посетит Байден. Глава Белого дома говорил, что надеется на встречу с Путиным во время этой поездки.

Россия, по информации журналистов, готова работать с этими датами. Окончательного ответа Москва до сих пор не дала, так как в Кремле взвешивают все “за” и “против”, пишет издание. С одной стороны, результатом саммита двух президентов может стать снижение напряжения в отношениях стран, с другой – в РФ опасаются, что Вашингтон “постарается использовать” встречу “для нравоучений, в том числе публичных”.

Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января.

Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.

Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Место и точное время проведения переговоров между Байденом и Путиным неизвестно. Байден говорил, что предложил главе Кремля лично встретиться этим летом в Европе. О готовности принять возможный саммит заявили Финляндия, Австрия и Исландия.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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