Данилов назвал ОПЗЖ филиалом “Единой России” и обвинил ее в российской пропаганде

“Собственно, фактически российский филиал “Единой России” в лице ОПЗЖ ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир угрозой развязывания войны в Европе путем активизации военных действий на востоке Украины. Нагло угрожает нам на нашей земле, прозрачно намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество”, – отметил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, ОПЗЖ фактически дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о “травле инакомыслия”, “внутреннем конфликте”, “притеснении русского языка”.

“Именно участники этой “оппозиции” – те люди и политические силы, которые в течение нескольких десятилетий системно и комплексно выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами – правилами, выписанными под “схемы” и “откаты”, с вертикалью государственного управления, настроенной на высасывание ресурсов из государства и “распил” бюджетных средств”, – добавил он.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1196789984068583

Контекст:

Пост Данилова стал реакцией на заявление партии ОПЗЖ “О тревожной политической ситуации в Украине”. В нем они заявляют о “травле инакомыслия” и отмечают, что это может привести к эскалации конфликта на Донбассе, “который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе”.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

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