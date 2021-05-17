“Доказательство вины – публикация в Facebook”. Семенченко отреагировал на подозрение в организации теракта

Об этом написала 17 мая “Украинская правда”.

Неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала “112 Украина” ночью 13 июля 2019 года в Киеве. В результате выстрела никто не пострадал. 14 мая Служба безопасности Украины завила, что раскрыла преступление – Семенченко и его вероятному сообщнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

Семенченко, комментируя случившееся, отметил, что канал “112 Украина” находится под санкциями, и сравнил расследование производств, в которых он фигурирует, с расследованием дел нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака.

“[Это] канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России. Медведчука обвиняют по статье “государственная измена” и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста). Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в Facebook (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство криминального провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере”, – сказал экс-нардеп.

Контекст:

Владелец канала “112 Украина” – Козак. С февраля 2021 года “112 Украина”, а также его каналы ZIK и NewsOne находятся под санкциями. Каналы связывают с кумом президента РФ Владимира Путина – Виктором Медведчуком. И Медведчука и Козака подозревают в госизмене, первого 13 мая отправили под домашний арест, второго нет в Украине.

Семенченко, которого также подозревают в создании незаконного военизированного формирования, сейчас находится под арестом, срок действия меры пресечения истекает 24 мая. Семенченко отрицает все обвинения по этому делу. 17 мая жена экс-нардепа сообщила, что он на выходных попал в кардиореанимацию.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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