 

“Доказательство вины – публикация в Facebook”. Семенченко отреагировал на подозрение в организации теракта

17.05.2021, 23:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом написала 17 мая “Украинская правда”. 

Неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала “112 Украина” ночью 13 июля 2019 года в Киеве. В результате выстрела никто не пострадал. 14 мая Служба безопасности Украины завила, что раскрыла преступление – Семенченко и его вероятному сообщнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт). 

Семенченко, комментируя случившееся, отметил, что канал “112 Украина” находится под санкциями, и сравнил расследование производств, в которых он фигурирует, с расследованием дел нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака. 

“[Это] канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России. Медведчука обвиняют по статье “государственная измена” и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста). Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в Facebook (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство криминального провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ). Вывод: Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере”, – сказал экс-нардеп.

Контекст:

Владелец канала “112 Украина” – Козак. С февраля 2021 года “112 Украина”, а также его каналы ZIK и NewsOne находятся под санкциями. Каналы связывают с кумом президента РФ Владимира Путина – Виктором Медведчуком. И Медведчука и Козака подозревают в госизмене, первого 13 мая отправили под домашний арест, второго нет в Украине. 

Семенченко, которого также подозревают в создании незаконного военизированного формирования, сейчас находится под арестом, срок действия меры пресечения истекает 24 мая. Семенченко отрицает все обвинения по этому делу. 17 мая жена экс-нардепа сообщила, что он на выходных попал в кардиореанимацию.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Армения объявила об отступлении ВС Азербайджана на юге Карабаха

13.10 / Кипр прекратит торговать «золотыми паспортами»

07.05 / Фигурант “дела Сенцова” Чирний вернулся в Украину

11.07 / Секретарь Зеленского отреагировала на слухи о своей беременности от президента

23.01 / «Шокирующая» сумма – BBC потратила 1 млн фунтов на защиту от претензий своих же сотрудников

10.10 / В компании Microsoft сообщили, почему от имени МВД РФ блокируют смартфоны

20.03 / Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

25.10 / Возобновились поиски погибших при крушении вертолета под Вологдой

26.03 / Среди киевских спасателей служит кот со званием майора – ГСЧС

23.11 / В Британии нацелились на производство 3 млрд доз вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика