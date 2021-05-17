Степанов отказался увольняться, Чаус выпустил видеообращение. Главное за день

Кадровые изменения в Кабмине

Депутатская фракция “Слуга народа” в Верховной Раде утвердила кандидатуру главы “Укравтодора” Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, главы налоговой службы Алексея Любченко – министра экономики и первого вице-премьер-министра, а главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.

Голосовать за увольнение их предшественников, Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова, и назначение новых министров нардепы планируют на внеочередных сессиях 18 – 20 мая.

Также сегодня Кабмин уволил заместителей министров энергетики, экономики и инфраструктуры.

В то же время Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, в котором сообщил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. “Я не писал никаких заявлений об увольнении, так как несу ответственность перед людьми… Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается”, – заявил министр.

Профильный комитет не поддержал представление премьер-министра об отставке Степанова, но рекомендовал вынести вопрос отставки министра на усмотрение сессионного зала парламента.

Чаус опубликовал видеообращение

17 мая в Telegram появился канал “ChausUA Николай Чаус”, там опубликовали видеообращение Чауса – это первый раз после похищения, когда, предположительно, экс-судья вышел на связь.

В обращении Чаус заявил, что его похитили, “но не сейчас, а в 2016 году”. “С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове… Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти”, – заявил человек, представившийся Чаусом, и пообещал вернуться в Украину в ближайшее время.

Адвокат Чауса Юлиан Балан считает, что видео было записано под давлением. “Очень трудно сказать, настоящее ли оно, но у него очень грустные глаза. Со мной на связь он не выходил”, – сообщил он.

Жена экс-судьи Светлана узнала супруга в этом ролике, но отметила, что его “мимика и выражение лица” изменились. Она тоже уверена, что его похитили не в апреле 2021-го, а еще в 2016-м.

Прокуратура Молдовы проверяет видео.

Бутусов: Цель видео с Чаусом – показать, что он сам себя похитил. Правда, он не объяснил, зачем пересаживал себя из багажника в багажник

Часть регионов Украины могут перейти в “зеленую” зону карантина

Сейчас все области Украины находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности, кроме “оранжевой” Черкасской. Но некоторые регионы могут вскоре перейти на “зеленый” уровень, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

За последние сутки в Украине подтвердили 2136 новых случаев коронавирусной инфекции, умерло от COVID-19 109 человек, сделали 2 тыс. прививок от коронавируса.

В Минздраве отметили, что людям, которые переболели коронавирусом, стоит все равно вакцинироваться от COVID-19, чтобы обеспечить лучший иммунитет.

Конфликт между Израилем и сектором Газы

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается. По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3,1 тыс. ракет, погибли 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика, более 300 ранено.

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров, предотвращена попытка ХАМАС устроить морской теракт.

В числе прочего, 15 мая ЦАХАЛ разрушил высотную башню, в которой располагались офисы Al Jazeera, Associated Press и других новостных редакций – по данным Израиля, там располагалась разведка ХАМАС. СМИ требуют от Израиля объяснений, пишет AP.

Al Jazeera 17 мая пишет о 200 погибших за эту неделю палестинцах, включая 58 детей.

“Железный купол”, спасший Израиль. Что это такое и как работает. Главное

Кличко заявил, что власти страны атакуют его, “как делал Янукович с Черновецким”

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что обыски в коммунальных предприятиях столицы – атака на столичную власть, которая происходит по схеме, которую экс-президент Украины Виктор Янукович когда-то использовал с тогдашним мэром Киева Леонидом Черновецким.

“Украинская правда” и LB.ua предполагают, что в Офисе президента Кличко считают потенциальным соперником на президентских выборах 2024 года.

Шеф-редактор портала “Хвиля” Юрий Романенко прогнозирует, что Кличко могут попытаться отстранить через СНБО.

В сетях АЗС возобновили продажу премиум-топлива

Некоторые сети АЗС сообщили, что возобновляют продажу премиального топлива после разъяснений Минэкономики, что постановление о регулировании цен на горючее не распространяется на его премиальные виды.

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