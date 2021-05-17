 

Если бы выборы в Раду проводили в ближайшее воскресенье, 25% украинцев не голосовали бы – опрос

17.05.2021, 23:28, Новости дня
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Согласно исследованию, 25% украинцев не пошли бы на выборы, если бы их проводили в ближайшее воскресенье, еще 18% опрошенных не смогли определиться, за кого хотели бы проголосовать. 

Инфографика: iri.org.ua

Среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился, 22% поддерживают “Слуга народа”. 

Далее в рейтинге – “Европейская солидарность” и “Оппозиционная платформа – За жизнь”, политсилы имеют одинаковый уровень поддержки – по 17%. На четвертом месте – “Батьківщина” (12%). 

Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер. 

Инфографика: iri.org.ua

Опрос проводили в период с 13-го по 21 марта среди 2400 респондентов старше 18 лет. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент охвата составляет 54%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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