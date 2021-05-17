Главный инфекционист США – пандемия COVID-19 вскрыла «неоспоримое влияние расизма на наше общество»

В своём видеообращении к выпускникам Университета Эмори главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что нынешняя пандемия наглядно продемонстрировала расовое неравенство в стране. По словам Фаучи, COVID-19 тяжелее протекает у представителей расовых меньшинств из-за отсутствия равного доступа к медицинским услугам и здоровому питанию, а также из-за «расизма» в американском обществе.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: Никогда со времён пандемии испанского гриппа 1918 года человечество не сталкивалось со столь масштабным санитарным кризисом. Каждый из вас заслуживает огромное уважение своей выдающейся способностью к адаптации, стойкостью, решимостью учиться, довести свои исследования до конца и окончить университет, несмотря на бесконечные трудности и неопределённость.

COVID-19 пролил яркий свет на недостатки нашего общества. Опыт нашей страны с COVID-19 не только перевернул нашу собственную жизнь, но и обнажил неприглядную реальность и несостоятельность нашего собственного общества. Меньшинства, особенно афроамериканцы, латиноамериканцы и коренные народы Америки, столкнулись с неприемлемым неравенством в вопросе здоровья.

Многие представители меньшинств гораздо больше рискуют заболеть COVID-19, зачастую по природе своей работы в нашем обществе: многие из них — работники жизненно важных секторов. А главное, когда небелые инфицируются SARS-CoV-2, у них выше вероятность тяжёлых последствий инфекции. Это потому, что среди меньшинств вообще больше процент и распространённость сопутствующих хронических заболеваний, в том числе гипертензии, хронических лёгочных заболеваний, диабета и ожирения, многократно повышающих долю госпитализаций и летальных исходов COVID-19 по сравнению с населением в целом.

Очень немногие из этих сопутствующих заболеваний обусловлены расой как таковой. Почти… (видеозапись ненадолго прерывается. — ИноТВ) связаны с социальными факторами, влияющими на здоровье, и восходят к неблагоприятным условиям, в которых небелым людям иногда приходится жить с самого рождения. Это касается и доступности адекватного питания, и доступа к здравоохранению, и неоспоримого влияния расизма на наше общество.

Давайте пообещаем себе, что наша коллективная память об этой трагической реальности — об инфекционном заболевании, от которого попадает в больницу или умирает непропорционально много небелых людей, — не исчезнет и после того, как мы вернёмся к более-менее нормальной жизни. Чтобы исправить эту несправедливость, потребуются десятки лет упорного труда. Убедительно призываю и вас присоединиться к этому труду…

Дата выхода в эфир 16 мая 2021 года.