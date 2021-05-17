 

DELFI – из-за экономии эстонская армия расформирует свой оркестр в полном составе

17.05.2021, 23:16, Новости дня
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Из-за мер экономии, предусмотренных в новой стратегии эстонского госбюджета, Силы обороны страны расформируют в полном составе свой оркестр. Как передаёт DELFI, помимо музыкантов под сокращение также попадут капелланская служба, а также референты, финансисты, юристы и отдел кадров.


Reuters

Оркестр Сил обороны Эстонии, действовавший почти весь период независимости страны, распустят в сентябре этого года. Как передаёт DELFI, пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм подтвердил, что командующий Силами обороны решил прекратить деятельность оркестра.

«Сокращение пройдёт при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета. Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдёт стороной и Силы обороны», — заявил Каротамм.

Всего в этом году планируют сократить в разных подразделениях до 200 должностей. В Силах обороны сейчас работает в общей сложности около 5 тысяч человек.

«Действующая стратегия государственного бюджета предполагает сокращение государственных расходов. Поскольку такие требования были предъявлены в том числе и к Силам обороны, мы вынуждены принять сложное решение», — заявил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Он пояснил, что сокращение штата не должно сказаться на боеспособности вооружённых сил, поэтому реорганизация коснётся в первую очередь вспомогательных служб: референтов, финансистов, юристов и отдела кадров. Некоторые структурные подразделения Сил обороны, такие как военный оркестр и капелланская служба, прекратят существование в прежнем виде.

«Сокращения коснутся всех структурных подразделений Сил обороны, как гражданского так и военного персонала. Мы не намерены добиваться экономии за счёт зарплат, — добавил генерал-лейтенант Херем. — Сокращения не всегда означают сокращения людей. Например, мы можем не заполнять позиции людей, которые покинут наши ряды в этом году».

Как отмечает прибалтийский портал, помимо экономии на персонале Силы обороны также намерены сократить текущие расходы, конкретные меры ещё прорабатываются.



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