Рабочий шесть часов проплавал в баке с соляркой

На ремонтном заводе в Ульяновской области 23-летний рабочий полез в бак одного из судов для установки датчика. При этом он не надел противогаза или хотя бы респиратора, в результате чего у него закружилась голова и он упал в солярку. Достать его самостоятельно коллеги не смогли – от испарений им тоже стало плохо. Достать из опасного места рабочего смогли лишь спустя шесть часов. Пострадавшего доставили в больницу. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.