Россиян предупредили о всплеске телефонных мошенничеств – подробности

Специалисты “Лаборатории Касперского” зафиксировали резкий рост количества жалоб со стороны пользователей. Весной этого года телефонные мошенники стали все чаще представляться сотрудниками полиции, МВД, следователями или же работниками Центрального банка.

Аналитик приложения для определения неизвестных номеров Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев отметил, что злоумышленники используют слова и выражения, характерные для государственных структур, а также пугают административной или уголовной ответственностью за отказ от разговора.

По словам директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина, телефонные мошенники заметили, что звонки от работников банка больше не вызывают доверия. На руку злоумышленникам играет тот факт, что многие россияне начинают беспокоиться, когда им звонят из полиции.

Экс-сотрудник МВД Михаил Игнатов раскрыл приемы, которые помогут вычислить афериста. В комментарии радио Sputnik эксперт порекомендовал гражданам уточнить у собеседника его имя, фамилию, звание, должность. После такого телефонные мошенники, как правило, бросают трубку.

Ранее “Дни.ру” написали о популярном способе обмана россиян. Телефонные мошенники называют себя сотрудниками финансовой организации и отправляют жертвам СМС-сообщения для регистрации счета индивидуального предпринимателя или юридического лица в банке.