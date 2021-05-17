Эксперт: В разжигании грузино-азербайджанских столкновений заинтересована третья сторона

«При всей слаженности совместного проживания азербайджанцев в этом районе Грузии, конечно же, бытовые точечные межнациональные проблемы возникают», — сказал газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Фикрет Садыхов, комментируя межэтнические столкновения в грузинском городе Дманиси.

«Азербайджанцы десятилетиями живут в Дманиси и в других районах Грузии и они никогда не ставили вопрос о самоопределении, об отделении. Срабатывала мудрость, опыт, понимание сложившихся политических условий проживания совместно с грузинским населением. Оба народа там тесно взаимодействуют. Заключаются совместные браки, ведется общий бизнес», – отметил профессор Западного университета Фикрет Садыхов (Баку).

«Периодически возникали точечные, подчас бытовые межнациональные ссоры. Например, этнических азербайджанцев порой не сразу, с трудом назначали на какие-то руководящие должности на муниципальном уровне. Но дальше мелких стычек дело не заходило. Власти старались эти вопросы быстро решать», – рассказал профессор.

«Инцидент возле продуктового магазина, конечно, не мог быть причиной конфликта. Это был всего лишь повод. Полагаю, что конфликт подогревала какая-то третья сила извне, которой выгодна ссора Грузии и Азербайджана. Эта третья сила заинтересована в доведении ситуации до кровопролития, – уверен бакинский эксперт. – И сейчас тоже обеспокоенность ощущается и в Тбилиси, и в Баку. Думаю, будут предприняты максимальные усилия, чтобы урегулировать противостояние».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Дманиси разгорелся между представителями азербайджанской и грузинской общин в воскресенье – якобы из-за отказа продавщицы-азербайджанки дать покупателям-грузинам пиво в долг. В результате в городе вспыхнули массовые драки и беспорядки.

После этого в Дманиси прибыли руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Глава МВД заявил, что власти не допустят разжигания конфликт на этнической почве, который на руку «врагам Грузии», и все виновные будут строго наказаны.

Тем не менее, по данным РИА «Новости», в понедельник беспорядки в Дманиси продолжались. Так, была избита прибывшая в город съемочная группа Общественного ТВ Грузии – «Первого канала». Вечером агрессивно настроенная толпа прорвала полицейский кордон и попыталась ворваться в здание, где проходил допрос участников воскресной потасовки. Однако позднее телеканал «Рустави 2» сообщил, что конфликт закончился примирением сторон и ситуацию в Дманиси полностью взяли под контроль правоохранительные органы.