ЕС продлил санкции за кибератаки

Режим санкций за кибератаки продлевается на год, сообщил Совет Евросоюза.

Совет сообщил, что решил продлить до 18 мая 2022 года «режим ограничительных мер против кибератак», которые несут угрозу для ЕС и входящих в него государств, передает РИА «Новости».

Включение в санкционный список ведет к «замораживанию активов и запрету на поездки». Физическим и юридическим лицам ЕС «запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список», передает ТАСС.

В июле ЕС ввел соответствующие санкции против России, Китая и КНДР. В октябре ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки на Бундестаг, к которой якобы причастна Россия. Сейчас европейские санкции введены против восьми человек и четырех организаций. Для утверждения санкций требуется согласие всех стран ЕС. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Москва ввела ответные санкции против сотрудников немецкой разведки.