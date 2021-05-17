 

ЕС продлил санкции за кибератаки

17.05.2021, 22:52, Новости дня
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Режим санкций за кибератаки продлевается на год, сообщил Совет Евросоюза.

Совет сообщил, что решил продлить до 18 мая 2022 года «режим ограничительных мер против кибератак», которые несут угрозу для ЕС и входящих в него государств, передает РИА «Новости».

Включение в санкционный список ведет к «замораживанию активов и запрету на поездки». Физическим и юридическим лицам ЕС «запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список», передает ТАСС.

В июле ЕС ввел соответствующие санкции против России, Китая и КНДР. В октябре ЕС ввел санкции против россиян из-за кибератаки на Бундестаг, к которой якобы причастна Россия. Сейчас европейские санкции введены против восьми человек и четырех организаций. Для утверждения санкций требуется согласие всех стран ЕС. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Москва ввела ответные санкции против сотрудников немецкой разведки. 



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