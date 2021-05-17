Мнение: Сколько в Москве пофигистов?

Включенный в список иноагентов «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что более половины москвичей (56%) не знают о том, когда пройдут следующие выборы в Госдуму.

А 40% опрошенных – знают, когда пройдут выборы. 21% респондентов уверены, что пойдут на выборы.

Удивительные цифры. И самое удивительное, что всего 56% москвичей не знают, когда пройдут выборы. А в целом по России эта цифра, возможно, и того больше… Признаюсь, у меня были подозрения, что москвичей-пофигистов – побольше, процентов 70-75.

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