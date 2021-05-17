 

Мнение: Сколько в Москве пофигистов?

17.05.2021, 22:50, Разное
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Включенный в список иноагентов «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что более половины москвичей (56%) не знают о том, когда пройдут следующие выборы в Госдуму.

А 40% опрошенных – знают, когда пройдут выборы.  21% респондентов уверены, что пойдут на выборы.

Удивительные цифры. И самое удивительное, что всего 56% москвичей не знают, когда пройдут выборы.   А в целом по России эта цифра, возможно, и того больше… Признаюсь, у меня были подозрения, что москвичей-пофигистов – побольше, процентов 70-75.

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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