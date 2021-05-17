Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft

…из-за обвинений в сексуальных отношениях с коллегой.

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft в 2020 году из-за внутреннего расследования в компании — миллиардера обвиняли в сексуальных отношениях со своей коллегой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, компания наняла в 2019 году юридическую фирму, чтобы расследовать заявления сотрудницы Microsoft — гражданка утверждала в письме, что у нее на протяжении многих лет были отношения с Гейтсом. По словам источников WSJ, в ходе расследования некоторые сотрудники решили, что мужчине необходимо покинуть совет директоров, однако сам миллиардер подал в отставку еще до окончания проверки.

Представитель Microsoft сообщил, что в 2019 году компания «получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкие отношения с коллегой в 2000 году». Согласно заявлению пресс-секретаря Билла Гейтса, «роман случился почти 20 лет назад» и закончился мирным путем. Представитель Гейтса также подчеркнула, что решение покинуть совет директоров «не было связано с этим вопросом».

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft в марте 2020 года, три месяца спустя переизбрания на должность. Как подчеркивает издание, миллиардер сообщал, что хочет сфокусироваться на своих благотворительных проектах.

В мае 2021 года сооснователь корпорации Microsoft и один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс объявил о своем разводе с женой Мелиндой — пара прожила вместе 27 лет.

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