LG распродает остатки смартфонов своим сотрудникам

После закрытия производства смартфонов на складах компании LG остались некоторые запасы, сообщают источники. Их предприятие решило распродать по очень низким ценам своим же сотрудникам.

Надо сказать, что предложение весьма заманчивое, и в самой компании уже опасаются спекуляций. Поэтому решили, что один сотрудник может приобрести не более двух устройств без права перепродажи третьим лицам.

Речь идет о моделях мобильных гаджетов Velvet 2 Pro и LG Rollable, сообщают в компании. Они были выпущены в небольшом количестве (около трех тысяч штук). Поэтому менеджеры не беспокоятся о том, что данные устройства залежатся на складских стеллажах. Ведь цена для своих составит всего 170 долларов.