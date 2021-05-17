 

LG распродает остатки смартфонов своим сотрудникам

17.05.2021, 22:38, Новости дня
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После закрытия производства смартфонов на складах компании LG остались некоторые запасы, сообщают источники. Их предприятие решило распродать по очень низким ценам своим же сотрудникам.

Надо сказать, что предложение весьма заманчивое, и в самой компании уже опасаются спекуляций. Поэтому решили, что один сотрудник может приобрести не более двух устройств без права перепродажи третьим лицам.

Речь идет о моделях мобильных гаджетов Velvet 2 Pro и LG Rollable, сообщают в компании. Они были выпущены в небольшом количестве (около трех тысяч штук). Поэтому менеджеры не беспокоятся о том, что данные устройства залежатся на складских стеллажах. Ведь цена для своих составит всего 170 долларов.



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