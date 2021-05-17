 

Эксперты из США объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации

17.05.2021, 22:32, Разное
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Эксперты из США объяснили, почему после вакцинации люди все равно заболевают коронавирусом. Эти случаи являются редкими, но все-таки фиксируются.
Менее 1% американцев, прошедших курс плановой вакцинации от COVID-19, все-равно заразились коронавирусом. Каждый случай заражения зафиксировать официально невозможно, поскольку у некоторых инфекция протекает в бессимптомной форме. По словам медиков, иммунная реакция человека на вакцину является индивидуальной.

Огромное значение имеет инкубационный период, то есть время, прошедшее между заражением и появлением первой симптоматики. Этот срок отличается у различных инфекций. Чем длиннее соответствующий показатель, тем больше вирус будет распространяться до того, как организм сформирует иммунный ответ после вакцинации. По словам ученых, после получения инъекции препарата человек даже если и заразится коронавирусом, то инфекция будет протекать в более легкой форме.

Ученые отмечают, что ни одна вакцина не дает полную гарантию защиты от заболевания. Однако эффективность разработанных препаратов против COVID-19 является довольно высокой.

Источник: rg.ru



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