Арахамия: Рада 20 мая рассмотрит на внеочередном заседании “макрофин” и “МВФ”

“В четверг по инициативе президента у нас будет еще одна внеочередная сессия. В нее войдут 10 законов – так называемые “макрофин” и “МВФ”, – сказал Арахамия.

Он напомнил о своем обещании, что Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ, и отметил, что нардепы планируют 20 мая принять все законопроекты в первом чтении, а часть из них – во втором. “Все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня. И тогда мы завершим этот процесс”, – добавил он.

Также глава фракции добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

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