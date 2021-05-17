В Ровенской области перевернулся автобус с 20 пассажирами

Полицейские предварительно установили, что 28-летний водитель маршрутного такси, чтобы избежать столкновения с легковым авто, выезжавшим со второстепенной дороги, вывернул на “встречку”, и после этого – на обочину. Маршрутка перевернулась.

Фото: rv.npu.gov.ua

На момент аварии в салоне находилось примерно 20 человек, четверых из них доставили в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что водитель “по внешним признакам трезв”.

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