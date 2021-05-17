Казанского стрелка поместили в одиночную камеру с круглосуточным видеонаблюдением

Кроме того, Галявиев находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет.

Ожидается, что после завершения проводимых следственных действий, Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники, сообщает, что российские следователи отрабатывают версию того, что Галявиев мог быть завербован. По одной из версий следователей, Галявиев мог сам не осознавать, что является объектом манипуляции и быть уверенным, что состоит в интересном дружеском общении.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следователи изучат аккаунты Галявиева во всех соцсетях и на игровой платформе Steam.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани (Татарстан, Россия) произошло 11 мая. В результате нападения погибло девять человек: семеро учеников и две учительницы. ТАСС сообщило о 32 раненых учениках, РБК пишет, что пострадал 21 человек (большинство – школьники), по состоянию на 12 мая двое из них находились в крайне тяжелом состоянии.

В совершении преступления подозревают бывшего ученика гимназии, 19-летнего Ильназа Галявиева. По данным СМИ, он вошел в школу и открыл стрельбу из дробовика Hatsan Escort. Галявиева задержали. На допросе подозреваемый заявил, что несколько месяцев назад “осознал себя богом” и “всех начал ненавидеть”.

По данным Telegram-канала Mash, перед тем, как отправиться в школу, Галявиев пообещал в своем Telegram-канале убить “огромное количество биомусора” и застрелиться. Две недели назад он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

12 марта Галявиева отправили под стражу на два месяца. В отношении Галявиева возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ). По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным Следственного комитета России, у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. Могло ли это привести к убийству, установят эксперты.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

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