 

Мнение: Скрывали недостачу

17.05.2021, 22:24, Разное
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В Чехии продолжаются счастливо упарываться по похождениям Петрова и Баширова.

1. Давеча отвалил в отставку прокурор Чехии, который публично сомневался в том, что Петров и Боширов подорвали склад. Так как сомневаться в этом нельзя, а поменять свое "неправильное мнение" на "правильное", как это сделала минстр юстиции, он не захотел, то просто ушел в отставку "по собственному желанию". Разница между прокурором и министром простая – один из них не захотел колебаться вместе с линией партии. Еще одна жертва Петрова и Боширова.

2. Известный агент Кремля Земан снова заявил, что не верит чешским спецслужбам (конечно, он не по наслышке знает, что верить надо только ГРУ) и заявлениям о  причастности России к взрывам складов, выдвинув версию о том, что склады взорвали чтобы скрыть недостачку боеприпасов. Читай, банально заметали следы. Само собой, его снова начали обвинять в том, что он выгораживает Россию и клевещет на демократические институы, которые конструировали эту залипуху, в которую не верит даже часть чешского гос.аппарата. Ввиду чего можно наблюдать смешные картины, как премьер-министр регулярно поучает президента, что правильно говорить, а что неправильно.

3. Само собой, как показывает опыт той же Украины, подрыв складов с целью заметания следов торговли оружием, 2-я по распространенности причина взрыва складов после элементарной халатности. Но разумеется, не во вселенной, где Петров и Боширов ездят по Европе и последовательно взрывают склады на Украине, Болгарии и Чехии. И это только то, "о чем мы знаем".

Источник: Colonel Cassad



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