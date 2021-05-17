 

Российские зоозащитницы разделись у здания Минсельхоза ради защиты коров

17.05.2021, 22:08, Разное
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Российские зоозащитницы провели необычную акцию у здания Министерства сельского хозяйства. Они оголили груди, чтобы привлечь внимание к защите коров.

Всего у Минсельхоза выстроились в ряд восемь девушек, на которых были надеты маски в виде коровьих голов. На обнажённые груди они нанесли надпись “хватит нас доить”. Демонстрантки призывали использовать пальмовое масло вместо животных жиров, чтобы избавить животных от страданий, сообщает телеканал “360”.



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