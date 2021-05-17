Зачем вы белуху побили? – Личное мнение
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Сетевые обитатели возмущены: им на глаза попалось видео, на котором дрессировщик приморского океанариума бьёт белух.
Фото: Соцсети
А кто, собственно, виноват в том, что это происходит? Дрессировщик. Ну, ок: он виноват.
Но больше, чем он, виноваты вы.
Вы — все те, кто приводят детей в дельфинариумы, океанариумы, цирки, зоопарки и прочие пыточные для животных.
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Видео: Телеграм
Вы и виноваты. Были бы вы добрыми и думающими людьми — эти концлагеря для животных перестали бы существовать, в принципе.
Или вы всерьёз верите в то, что в цирках, зоопарках и дельфинариях с животными обращаются хорошо, что им там, в принципе, прекрасно живётся?
В таком случае, вы, простите, очень странные люди.
Среда обитания кита — океан. Одна из отличительных черт океана — необъятность. Эту информацию вы в состоянии переварить?
Ну, ок. Идём дальше.
Океанариум — это ограниченное пространство. Крайне маленькое не только для того, чтобы там провёл жизнь кит, но и человек.
Океанариум для белуги — это то же самое, что тазик для вас. Представьте: вас берут, запирают в малогабаритной ванной в хрущёвке, и никогда — ни при каких обстоятельствах — оттуда не выпускают. Вы там умрёте.
Но до смерти ещё дожить надо. А пока в эту ванну к вам водят посетителей и показывают им вас за деньги.
Вас заставляют делать то, на что природа вас не запрограммировала. Например, вылизывать себе анус. Это делают собаки — представители другого вида животных, но вас побоями заставляют это делать на глазах у толпы.
Белуха не запрограммирована на то, чтобы целовать кого-то в губы, а именно этого от неё и добивался дрессировщик. Не добившись, побил.
Животных бьют. Их бьют в цирках. Их бьют в зоопарках. Их бьют в океанариумах и дельфинариях.
А вы об этом не догадывались?
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Ну, как ещё можно добиться от кита того, чтобы он тебя поцеловал в губы, а от тигра — чтобы он встал в стойку на тумбе?
Никак. Только палкой. Только абьюзом.
Зачем, по-вашему, Запашному палка? Чтобы тиграм уши чесать?
Фото: Соцсети
Палка, хлыст, кулаки — это инструменты, которыми пользуются дрессировщики, чтобы держать животных в страхе.
Страх — единственная мотивация для зверя то сделать то, чего добивается дрессировщик.
Тигр и кит — это вам не пудель с болонкой. Это дикие животные, у которых напрочь отсутствует желание угодить человеку. Это собака хочет нравиться хозяину. И то — не всякая. А вот тигр — точно не хочет. Тигр хочет поймать газель и её съесть.
Киты — очень сложные животные, им доступен большой спектр эмоций. Они живут семьями, заботятся о потомстве, но человек им — не друг. Они не хотят угодить человеку в обмен на рыбку. Они хотят плавать в океане группой и беречь своих детёнышей.
Но человек их этого права лишил.
Вы и лишили.
Просто потому, что не знаете, что делать со своими собственными детьми. С понедельника по пятницу вы развлекаете их мультиками на айпаде, а по праздникам водите в пыточные для животных, отупляя не только себя, но и своё потомство.
Вы не умеете общаться со своими собственными детьми.
Привести ребёнка в зоопарк и показать ему измученную жизнью в клетке обезьяну со словами: «Смотри, какая смешная обезьянка!» — гораздо проще, чем привести его в театр и объяснить, зачем, почему и как там всё устроено.
Фото: istockphoto.com
Белуху побил не только дрессировщик, но и те, кто поддерживает рублём эти побои в камерах.
Да, побои в камерах.
А вы что думали? Свободные дельфины вам улыбаются? Они, сука, счастливы?
Да, не улыбаются дельфины, не улыбаются, как и тигры не хотят прыгать через горящий обруч.
Но вы идёте на это смотреть, потому животных бьют, а, значит, они будут целовать в губы своих мучителей и прыгать через обруч.
Цирки, аквариумы, дельфинариумы, зоопарки — нет разницы.
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Источник: Лена Миро
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