В Петербурге госпитализировали разбившегося на самокате солиста балета Мариинского театра

Солиста балета Мариинского театра Давида Залеева госпитализировали в одну из больниц Петербурга после падения с электросамоката.

«Со вчерашнего вечера солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Мариинского театра.

Также изданию стало известно, что артист театра был доставлен в Мариинскую больницу с тяжелыми травмами, анализы показали наличие в его крови этанола. «Фонтанка» опубликовала видео на котором, по утверждению издания, запечатлен солист балета. На кадрах видно, что мужчина, передвигаясь по тротуару на самокате, задевает одного из прохожих, после чего сам падает на асфальт.

Ранее сообщалось, что с началом сезона возросло число аварий и наездов на пешеходов с участием самокатчиков. Владельцев самокатов призывают соблюдать определенный этикет при передвижении в многолюдных местах. В Санкт-Петербурге около пешеходного перехода Лермонтовского проспекта и улицы Союза Печатников автомобиль сбил девушку на самокате, которая выехала на дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Между тем в Петербурге намерены запретить парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метрополитена, а также ездить по городу со скоростью свыше 15 км/ч.

Напомним, в ноябре 2020 года Минтранс предложил ограничить скорость передвижения на электросамокатах и гироскутерах, а также ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство также предложило установить приоритет для пешеходов над пользователями СИМ при движении по тротуарам.