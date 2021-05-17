Украина за сутки выпустила 22 мины по территории ДНР

Украинские силовики за текущие сутки выпустили 22 мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«С 5.50 до 20.15 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Пески, Донецк, Доломитное. Выпущено 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение.

В воскресенье представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.