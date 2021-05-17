Мнение: Халтурка для ГРУ?

История взрывов во Врбетице становится похожа на скверный детектив. Чешские журнал Respekt и «Чешское радио» поведали миру, что Петр Бернатик, руководитель компании Imex Group, которая арендовала взорвавшиеся склады с боеприпасами, был в районе отеля Corrado, где в это время как раз, якобы, гостили Петров с Бошировым.

А сразу после визита в район отеля Corrado, где он провел около сорока минут, Бернатик отправился на склад.

На пропускном пункте Бернатик заявил, что едет один — по словам сотрудников компании это было необычно, так как мужчина редко осматривал склады и в это время его всегда кто-то сопровождал, пишут «Чешское радио» и Respekt. На складе Бернатик провел около трех часов. При этом сотрудников в это время там не было — тем, кто работал неполный рабочий день, был предоставлен «неожиданный отпуск» (подробности).

Ну а вскоре после того, как Бернатик покину склад, прогремели первые взрывы…

Это что же получается? Петров и Боширов подвезли Бернатику взрывчатку с часовым механизмом? И проинструктировали?

Выходит, что Петр Бернатик сам хотел взорвать склады, которые арендовал? Все, что могло представлять интерес, уже было вывезено со складов?

А для Петрова с Бошировым это была халтурка?

На снимке: Петр Бернатик, фотография отсюда

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